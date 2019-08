Vítimas de tráfico de seres humanos na Nigéria detidas "ilegalmente" em espaços do governo - ONG

A organização não governamental Human Rights Watch alertou hoje para a falta de assistência a mulheres e meninas vítimas de tráfico na Nigéria, que "muitas" estão detidas ilegalmente em abrigos do governo.

"Vários sobreviventes de redes de tráfico sexual e de trabalho lutam contra problemas de saúde não resolvidos, a pobreza e condições de vida repugnantes no seu regresso à Nigéria", afirma a Human Rights Watch num relatório de 90 páginas que divulgou hoje com o título "Orar Pela Morte: Tráfico de Mulheres e Meninas na Nigéria".

Porque "as autoridades nigerianas não conseguem prestar a assistência que as sobreviventes precisam para reconstruir as suas vidas e detêm ilegalmente muitas mulheres e meninas, já traumatizadas [pela violência sofrida enquanto foram traficadas], nos abrigos", onde deveriam ser apoiadas no seu regresso ao país.