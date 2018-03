Vitória de Setúbal e Portimonense empatam no arranque da 27.ª jornada

Por Lusa | 22:30

O Vitória de Setúbal e o Portimonense empataram hoje 1-1, no jogo que abriu a 27.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que mantém os sadinos próximos da zona de descida da prova.

Um golo 'madrugador' de André Ferreira, aos dois minutos, adiantou os sadinos e deixava antever uma vitória importante para os setubalenses, mas os algarvios responderam e, aos 14 minutos, igualaram por Dener, resultado que se manteve até ao final dos 90 minutos.

O empate permitiu ao Vitória de Setúbal subir provisoriamente uma posição, ao 14.º lugar, com os mesmos 25 pontos do Desportivo das Aves, 13.º, enquanto o Portimonense é nono com 31.