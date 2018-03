Futre diz que vitória do Sporting no clássico deixaria a I Liga "uma loucura"

"Num clássico nunca há favoritos. É 50-50 para cada um", diz jogador que vestiu as duas camisolas.

Por Lusa | 15:42

O ex-futebolista Paulo Futre afirmou esta quinta-feira que uma vitória do Sporting no clássico frente ao FC Porto, na sexta-feira, deixa a I Liga "uma loucura" e descartou qualquer favoritismo por parte dos 'dragões'.



"Num clássico nunca há favoritos. É 50-50 para cada um. Tudo pode acontecer, mesmo que uma equipa esteja melhor do que a outra. Talvez o Sporting tenha baixas mais importantes, mas o FC Porto também as tem", afirmou Paulo Futre.



O antigo extremo de Sporting e FC Porto falava aos jornalistas à margem da cerimónia de posse do Conselho de Veteranos, um novo órgão criado pelo Sindicato de Jogadores de Futebol Profissional ao qual Futre faz parte, que decorreu o Museu Nacional do Desporto, em Lisboa.



"Se o Sporting perder fica fora do título. Se ganhar, o campeonato fica uma loucura. Se empatar, tudo é possível e continua na mesma", referiu o antigo internacional português.



O antigo defesa central Eurico Gomes, que também representou 'dragões' e 'leões' e que integra igualmente o Conselho de Veteranos, considerou que a equipa de Sérgio Conceição tem "maior responsabilidade em vencer", por estar a atuar em casa, embora a formação de Jorge Jesus esteja "proibida de perder".



"A responsabilidade de vencer está mais do lado do FC Porto, mas o Sporting tem responsabilidade de defender o seu prestígio e defender o campeonato e para isso tem de ser uma equipa ambiciosa", disse Eurico, que também chegou a vestir a camisola do Benfica.



O FC Porto-Sporting, da 25.ª jornada da I Liga, está agendado para sexta-feira, às 20:30, no Estádio do Dragão. Os portistas lideram o campeonato com 64 pontos, mais cinco do que os 'leões', que seguem em terceiro lugar em igualdade com o Benfica, segundo.