Viúva do Nobel da Paz e dissidente chinês Liu Xiaobo deixa Pequim

Por Lusa | 06:47

A poetisa Liu Xia, viúva do dissidente chinês e Nobel da Paz Liu Xiaobo, deixou hoje o país com destino à Europa, depois de oito anos em prisão domiciliária em Pequim, noticiaram várias agências internacionais.

Liu Xia encontrava-se em prisão domiciliária desde que o marido ganhou o Nobel da Paz, em 2010. Liu Xiaobo morreu em julho do ano passado, aos 61 anos, na província chinesa Liaoning, onde estava hospitalizado com cancro do fígado.

O dissidente chinês esteve detido mais de oito anos por subversão.