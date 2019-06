Voleibol/Liga das Nações: Portugal perde com o Canadá

A seleção portuguesa de voleibol perdeu hoje por 3-0 com o Canadá, na abertura da segunda jornada do grupo 2 da Liga das Nações, a decorrer até domingo em Mendoza, na Argentina.

No encontro entre as seleções derrotadas na ronda de estreia na Liga das Nações, o Canadá, que na sexta-feira perdeu com a Bulgária (3-1), venceu Portugal, derrotado pela Argentina (3-0), pelos parciais de 25-20, 25-23 e 25-16.

Portugal perdeu frente a um adversário direto na luta pela permanência na Liga das Nações, que é disputada por 16 seleções, sendo que 12 são 'fixas', dado que estão sempre qualificadas para a competição, e quatro são as 'desafiadoras'.