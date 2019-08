Volume de negócios da Mota-Engil aumenta 7,5% para 1.34 mil ME no 1.ª semestre

O volume de negócios da construtora Mota-Engil aumentou cerca de 7,5% no primeiro semestre de 2019 face ao mesmo período de 2018 para 1,34 mil milhões de euros, comunicou hoje a empresa ao mercado.

De acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) relativo a indicadores preliminares do primeiro semestre de 2019 (não auditados), a Mota-Engil aumentou o seu volume de negócios em "cerca de 7,5%, face ao período homólogo, atingindo os 1,34 mil milhões de euros".

No mesmo comunicado, a empresa portuguesa informou que o investimento líquido foi de "cerca de 105 milhões de euros".