Voluntários salvam cinco das 150 baleias encalhadas na Austrália

Por Lusa | 04:38

Um grupo de voluntários conseguiu salvar apenar cinco das 150 baleias-piloto que deram à costa numa baía do oeste da Austrália.

As baleias sobreviventes, com até 5,5 metros de comprimento, foram transportadas para águas mais profundas, mas o controlador de incidentes do Serviço de Parques e Vida Selvagem, Jeremy Chick, alertou hoje que é comum as baleias regressarem a terra após situações em que ficaram encalhadas em grande número, e pediu à população de Hamelin Bay, a sul de Perth, para ficar atenta.

Uma sexta baleia foi libertada em águas menos fundas durante a noite, mas voltou para a praia e teve de ser eutanasiada.