Von der Leyen quer liderar Comissão Europeia com tantas mulheres quantos homens

A presidente designada da Comissão Europeia revelou hoje que, caso seja eleita, tenciona pedir a cada Estado-membro que indique um homem e uma mulher como candidatos a comissários, para poder formar um colégio totalmente paritário em termos de género.

"Quero uma Comissão com metade de comissários homens e metade mulheres", disse Ursula von der Leyen durante uma reunião, em Bruxelas, com o grupo parlamentar liberal do Renovar Europa (ex-ALDE), o terceiro maior da assembleia.

A atual Comissão Europeia liderada por Jean-Claude Juncker tem 19 comissários contra apenas nove comissárias, e, em 2014, por ocasião da formação do seu colégio, o presidente do executivo comunitário, que já na altura também pretendia ter 14 comissárias, teve mesmo de interceder junto das capitais para apresentarem candidatas do sexo feminino.