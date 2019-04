Voos para o Norte de Moçambique continuam cancelados devido a ciclone

Por Lusa | 19:50

As Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) prolongaram hoje até sexta-feira o cancelamento dos voos entre Maputo e Pemba devido à passagem do ciclone Kenneth na província de Cabo Delgado, no norte do país.

"Devido à passagem do ciclone Kenneth, mantém-se a medida de cancelamento dos voos da rota Maputo-Pemba na sexta-feira", à semelhança do que hoje aconteceu, anunciou a companhia em comunicado.

Ainda devido à intempérie, "os voos que seriam realizados no período da noite de hoje para Nampula foram também cancelados", acrescentou.