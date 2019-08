Voos retomados no aeroporto de Hong Kong, manifestantes anunciam nova concentração

O tráfego aéreo foi hoje retomado no aeroporto de Hong Kong, onde todos os voos tinham sido cancelados na véspera depois de milhares de manifestantes antigovernamentais se terem concentrado na zona de chegadas.

Um porta-voz do aeroporto anunciou que os procedimentos de 'check-in' estavam a decorrer normalmente, enquanto os ecrãs de informação indicavam que as chegadas e as partidas de voos estavam a ser gradualmente retomadas.

Cerca de cinco mil manifestantes, de acordo com a polícia, realizaram na segunda-feira o quarto dia de concentrações pacíficas na zona para chamar a atenção dos viajantes para o que consideram ser a violência desproporcionada da polícia na repressão dos protestos.