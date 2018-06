Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Vou à Rússia se formos à final”, admite mulher de Quaresma

O avançado Ricardo Quaresma conta com o apoio incondicional da mulher e dos filhos.

Por Tatiana Santana | 09:20

Não sei se vou à Rússia, por causa dos meninos. Ainda vou ponderar. Mas se formos à final, vou!", prometeu ontem Daphne, mulher de Quaresma, na apresentação do programa ‘Seleção à Medida’ (Sport TV), conduzido por Paulo Battista, o estilista que veste vários jogadores da Seleção.



À distância, Ricardo Quaresma contará com o apoio dos filhos. "O Ronaldo é o melhor do Mundo, mas o meu pai é o melhor do Universo!", garante o pequeno Ricardo, de cinco anos.