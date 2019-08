Vuelta: Primeira vitória de Madrazo, Miguel Angel López assume liderança

O colombiano Miguel Angel López, líder da Astana, é o novo comandante da Vuelta, após uma etapa de montanha que proporcionou ao espanhol da Burgos-BH Angel Madrazo a sua primeira vitória numa grande competição de ciclismo.

Os 170,7 km entre L'Eliana e Javalambre eram especialmente duros nos últimos quilómetros, bem aproveitados por Alejandro Valverde (Movistar) e López para ganhar tempo, enquanto que Nairo Quintana (Movistar), Rigoberto Uran (EF Educational First) e Nicolas Roche (Sunweb) cederem terreno, com este último a perder a camisola vermelha.

A Burgos-BH colocara dois homens na fuga do dia, Madrazo e o holandês Jetse Bol, juntamente com José Herrada, da Cofidis, e conseguiu ver a aposta ser vencedora, já que não foram alcançados até à meta, apesar do esforço do pelotão.