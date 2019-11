Web Summit: 42% das mulheres considera que a igualdade de género no setor tecnológico aumentou

Mais de 40% das mulheres participantes na Web Summit consideram que a proporção de homens e mulheres na indústria de tecnologia tornou-se "mais equilibrada" nos últimos 12 meses, divulgou esta quarta-feira a organização da cimeira tecnológica.

De acordo com o inquérito realizado pela Web Summit junto das mulheres que participam na quarta edição do evento, 42% consideraram que o setor tecnológico tornou-se "mais equilibrado" no último ano, enquanto 32% responderam não estar tão certas disso.

O inquérito foi realizado junto das oradoras, investidoras, fundadoras, participantes e membros da comunidade de mais de 60 países com o objetivo de avaliar as suas perspetivas sobre o estado atual das mulheres no setor das tecnologias.

No ano passado, 34% das inquiridas consideravam que a situação estava mais equilibrada.

No que respeita ao salário, quase metade (46%) consideram que recebem em 'pé de igualdade' com os seus colegas do sexo masculino, mas 32% sente que tal não acontece.

Mais uma vez, os dados obtidos este ano melhoraram face a 2018, quando 37% das inquiridas afirmavam receber um salário justo em comparação com os homens.

O inquérito conclui também que "a maioria das mulheres se sente respeitada, confiante e capacitada dentro do seu papel".

78% das inquiridas afirmara-se respeitadas pelos seus pares nas funções que desempenham e 74% assumiram-se como capacitadas para atingir posições liderança.

No entanto, 40% concordaram com a afirmação de que "são oferecidas às mulheres posições de liderança apenas para preencher quotas" e 29% responderam nem concordar, nem discordar.

Metade das inquiridas defendeu, ainda, que "a sociedade como um todo precisa de mudar no que respeita a mais igualdade na indústria tecnológica, enquanto 47% consideraram que os seus governos "não fazem o suficiente pela igualdade de género".

Mais de 70,4 mil participantes de 163 países estão registados na Web Summit, sendo que quase metade (46,3%) são mulheres, um novo recorde do evento que decorre em Lisboa até quinta-feira.