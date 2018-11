Web Summit: Encerramento da edição 2018 declarada oficialmente pelas 17:15

Por Lusa | 17:24

O fundador da cimeira de tecnologia e inovação Web Summit Paddy Cosgrave deu hoje, pelas 17:15, encerrada a terceira edição do evento, com um convite para a participação na edição de 2019.

Depois de uma intervenção do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre desafios do mundo tecnológico, Cosgrave, no meio da plateia, dirigiu a palavra ao lotado Altice Arena por breves segundos para declarar encerrada a edição 2018 da Web Summit.

"São todos bem-vindos no próximo ano", rematou.