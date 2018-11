Web Summit: Inauguração de evento sobre inovação já tem tradições

Por Lusa | 19:08

A terceira edição da cimeira tecnológica Web Summit em Lisboa iniciou-se hoje pontualmente pelas 18:30, mostrando que em contexto de inovação, a tradição ainda é o que era.

O fundador do evento internacional foi novamente a primeira voz e a primeira cara em cima do palco montando num lotado Altice Arena e decorado com contentores de plástico, cuja iluminação interior vai mudando de cor, e sofás de fabrico português.

Cosgrave desceu desse palco no momento que já "é tradição", como o próprio descreveu: "apresentem-se a três pessoas junto de vocês".