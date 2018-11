Web Summit: Marcelo faz apelo à paz e liberdade, contra onda de intolerância

Por Lusa | 17:35

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, encerrou hoje a Web Summit, em Lisboa, com um apelo para que a "revolução digital" vá contra "a onda" da intolerância e lute pela "paz e pela liberdade".

"A revolução digital tem de ser para o diálogo, para a paz. Sei que é difícil, porque esta onda que atravessa o mundo vai durar quatro, seis, oito anos, mas é o oposto da revolução digital, do seu significado", afirmou, num discurso em inglês.

Para contrariar "a onda que atravessa o mundo", pediu aos participantes para lutarem "pelos valores, pela liberdade, pelo multilateralismo, pela paz", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, aplaudido pelos participante durante 25 segundos, quando entrou no palco do Altice Arena, decorado com cubos de "led" rosa, verde e azul, e dois ecrãs gigantes de televisão.