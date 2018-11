Web Summit: Peritos em Lisboa acreditam que futuro da comida no mundo também passa pela tecnologia

Por Lusa | 18:42

Bases de dados que ajudem os agricultores contra os efeitos das alterações climáticas ou sistemas operativos que contornem uma ineficiente distribuição dos alimentos foram algumas das soluções avançadas hoje na Web Summit para o futuro da alimentação no mundo.

Sob o mote "Feed the world. Make it a better place" ("Alimentar o mundo. Torná-lo num lugar melhor", na tradução em português), especialistas internacionais reuniram-se hoje num dos palcos da Web Summit e confirmaram perante uma plateia cheia que a capacidade de a humanidade se alimentar no presente e no futuro apresenta-se como um dos grandes desafios mundiais.

E fizeram questão de recordar que atualmente há cerca de 821 milhões de pessoas no mundo a passar fome, número que aumentou pelo terceiro ano consecutivo.