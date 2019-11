Web Summit: 'Uber dos helicópteros' e candeeiros de rua que purificam o ar entre as milhares de 'startups'

Uma plataforma para requisitar helicópteros, candeeiros de rua que purificam o ar ou uma hélice para revolucionar a recolha de energias renováveis são algumas das ideias 'saídas da imaginação' dos empreendedores diretamente para os expositores da Web Summit.

Ao longo de um périplo pelos quatro pavilhões da Feira Internacional de Lisboa (FIL) são várias as microempresas que tentam captar a atenção dos investidores com ideias centradas na inteligência artificial, realidade aumentada ou nichos específicos do mercado tecnológico, mas algumas 'startups' optam por negócios 'fora da caixa'.

É o caso de Marcelo Gracietti, diretor-geral de uma empresa que quer introduzir a 'Uber dos helicópteros' no mercado europeu.