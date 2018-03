William e Coates de regresso aos convocados do Sporting

Equipa recebe este domingo o Rio Ave, em jogo da 27.ª jornada da I Liga de futebol.

Por Lusa | 16:50

Os defesas Coates e Lumor e os médios William Carvalho e Wender regressaram à lista de convocados do Sporting, que recebe este domingo o Rio Ave, em jogo da 27.ª jornada da I Liga de futebol.



Carvalho e Coates falharam o embate da última quinta-feira com o Viktoria Plzen, dos oitavos de final da Liga Europa, devido a castigo, assim como Lumor e Wender, mas por não estarem inscritos nas competições europeias.



Petrovic passou a titular a não convocado e vai falhar o embate com o Rio Ave, assim como João Palhinha. Como era esperado, Rafael Barbosa, Ronaldo Tavares, Luís Maximiano e Ivanildo Fernandes, todos jogadores da equipa B, foram excluídos da lista de Jorge Jesus, depois de terem viajado para a República Checa.



Lesionados continuam Doumbia, Rafael Leão, Bruno César e Podence.



O Sporting-Rio Ave está agendado para as 20h15 e terá arbitragem de Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.



Lista dos 19 convocados:



- Guarda-redes: Patrício e Salin.



- Defesas: Piccini, Coates, Mathieu, André Pinto, Lumor, Fábio Coentrão e Ristovski.



- Médios: Bruno Fernandes, William Carvalho, Wendel, Battaglia, Gelson Martins, Acuna, Bryan Ruiz e Rúben Ribeiro.



- Avançados: Bas Dost e Fredy Montero.