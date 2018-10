Wilson Eduardo e Ângelo Neto castigados com dois jogos de suspensão

Por Lusa | 23:20

Os futebolistas Wilson Eduardo, do Sporting de Braga, e Ângelo Neto, do Moreirense, foram hoje punidos com dois jogos de castigo, depois de terem sido expulsos na sétima jornada da I Liga de futebol.

Segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), hoje divulgado, Wilson Eduardo foi expulso por palavras dirigidas ao árbitro já após o final do jogo entre bracarenses e Rio Ave (1-1), pagando ainda uma coima de 1.148 euros.

Já Ângelo Neto, viu o vermelho direto aos 54 minutos da derrota dos minhotos na visita ao Vitória de Setúbal (3-0), enquanto o colega de equipa Halliche, também expulso, cumpre um encontro de castigo.