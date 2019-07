Wimbledon: Alexander Zverev afastado na primeira ronda

O tenista alemão Alexander Zverev, quinto do ranking mundial, foi hoje eliminado na primeira ronda de Wimbledon, terceiro torneio do 'Grand Slam' da temporada, ao perder com o checo Jiri Vesely.

Perante o 124.º da hierarquia mundial, Zverev ainda venceu o primeiro 'set', mas acabou por perder por 4-6, 6-3, 6-2 e 7-5, em duas horas e 30 minutos.

Vesely, que tem tido em Wimbledon as suas melhores prestações em 'majors', vai defrontar na segunda ronda o uruguaio Pablo Cuevas ou o bósnio Damir Dzumhur.