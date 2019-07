Wimbledon: Federer bate Nishikori e está nas meias-finais pela 13.ª vez

O suíço Roger Federer, terceiro jogador mundial, qualificou-se hoje pela 13.ª vez para as meias-finais do torneio de ténis de Wimbledon, terceiro 'Grand slam' do ano, ao vencer o japonês Kei Nishikori, sétimo.

Federer, que persegue, aos 37 anos, o seu nono título na relva britânica, depois dos triunfos em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 e 2017, bateu o nipónico em quatro 'sets', pelos parciais de 4-6, 6-1, 6-4 e 6-4, em duas horas e 36 minutos.

Nas meias-finais, o suíço, terceiro cabeça de série e vencedor de 20 torneios do 'Grand Slam', enfrentará o vencedor do embate entre o espanhol Rafael Nadal, segundo do 'ranking' ATP, e o norte-americano Sam Querrey, 65.º.