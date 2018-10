Woodside propõe nova solução para exploração dos campos petrolíferos no Mar de Timor

Por Lusa | 03:22

O responsável da petrolífera Woodside, operadora do consórcio de exploração dos campos do Greater Sunrise, no Mar de Timor, considera que "desagregar" o investimento nos vários componentes do projeto por ajudar a resolver o impasse sobre o negócio.

Em declarações à imprensa australiana, Peter Coleman insiste que a opção de um gasoduto para Timor-Leste, opção defendida pelas autoridades timorenses, continua a não ir de encontro às opções da petrolífera.

Porém, admite que separar os vários componentes do investimento pode solucionar o impasse.