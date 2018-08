Wynn Resorts mais do que duplica lucros, jogo em Macau é o principal responsável

Por Lusa | 04:04

A Wynn Resorts apresentou lucros líquidos de 155,8 milhões de dólares (133,4 milhões de euros) no segundo trimestre de 2018, mais do dobro do que no período homólogo, devido aos bons resultados do jogo em Macau.

"O aumento no lucro líquido atribuível à Wynn Resorts Limited deveu-se principalmente a um aumento na receita operacional do Wynn Palace", um dos dois casinos que opera em Macau, esclareceu em comunicado o grupo com sede em Las Vegas, nos Estados Unidos.

De acordo com o grupo hoteleiro e concessionário de jogo em Las Vegas, no segundo trimestre do ano passado a Wynn Resorts tinha alcançado 74,9 milhões de dólares (64,1 milhões de euros), uma diferença de 80,9 milhões de dólares (69,2 milhões de euros) em comparação com os dados apresentados nesta quarta-feira.