Por Lusa | 20:10

O tiroteio ocorrido hoje num torneio de videojogos em Jacksonville, na Florida, fez "múltiplas vítimas mortais" e um suspeito foi encontrado morto no local, anunciou o departamento do xerife da cidade no Twitter.

"Múltiplas vítimas mortais", escreveu o departamento policial no Twitter, citado pela televisão norte-americana CNN.

"Um suspeito morto no local, desconhece-se de momento se há um segundo suspeito. Estão a ser feitas buscas", acrescentou noutra mensagem.