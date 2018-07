Yuri Ribeiro diz que parece nunca ter saído do Benfica

Por Lusa | 19:42

O futebolista Yuri Ribeiro regressou ao Benfica em 2018/19, depois do ter representado por empréstimo o Rio Ave na época passada, e confessou hoje que parece nunca ter saído do clube.

A afirmação foi feita em Burton Upon Trent, Inglaterra, onde a equipa 'encarnada' se encontra a estagiar: "É, de facto, um enorme clube, o clube do meu coração. Estou muito feliz por estar aqui e parece que nunca saí do Benfica".

O desafio, porém, afigura-se complicado, tendo em conta que vai ter de lutar por um lugar com o espanhol Grimaldo, mas desvalorizou essa disputa individual.