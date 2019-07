Yuri Ribeiro e Alfa Semedo oficializados no Nottingham Forest

O defesa Yuri Ribeiro e o médio Alfa Semedo foram confirmados como reforços da equipa de futebol do Nottingham Forest para a nova temporada, anunciaram hoje o Benfica e o emblema inglês nos respetivos sítios oficiais.

De acordo com os dois clubes, Yuri Ribeiro transfere-se a título definitivo para Inglaterra, embora não tenha sido divulgada a duração do contrato que assinou com o 'Forest', enquanto o médio luso-guineense chega cedido até final da época.

Yuri Ribeiro, de 22 anos, chegou ao clube da Luz em 2012, onde representou juvenis, juniores e equipa B das 'águias', antes de ser emprestado ao Rio Ave, em 2017/18.