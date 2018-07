ZEP da Ponte da Arrábida condiciona Selminho e critica construções na escarpa do Porto

Por Lusa | 17:33

A Zona Especial de Proteção da Ponte da Arrábida no Porto impõe restrições à edificação nos terrenos da Selminho e, apesar de críticas, admite as duas construções em curso a jusante da travessia, mediante "direitos adquiridos" por "alvarás de construção".

A informação consta dos documentos disponibilizados hoje pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) na sua página da Internet como "elementos relevantes" do processo de criação da Zona Especial de Proteção (ZEP).

Relativamente aos terrenos da Selminho - imobiliária do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e da sua família -, refere-se a "condição" de futuras construções não ultrapassarem a altitude máxima de 50 metros, mas apenas se a revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), em curso, concluir pela "alteração do uso do solo" para "permitir a edificabilidade" naquele local.