Zero defende aumento do preço da água como parte de pacote mais amplo de medidas

Por Lusa | 11:43

O presidente da associação ambientalista Zero, Francisco Ferreira, considerou hoje que a discussão sobre um possível aumento do preço da água em período de seca só faz sentido como parte de um pacote mais amplo de medidas de poupança.

Francisco Ferreira reagia em declarações à agência Lusa à notícia sobre a possibilidade de a fatura da água e do saneamento aumentar "em tempo de seca, quase catástrofe".

O Jornal de Notícias destaca na sua edição de hoje que os municípios e as entidades gestoras terão a liberdade para alterar as tarifas "em função do período do ano", em caso de "escassez de recursos hídricos" ou de "flutuações elevadas da procura de ordem sazonal".