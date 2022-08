Your browser does not support the video tag.

25 Anos sem Diana: Os principais momentos da vida de Lady Di A 31 de agosto de 1997 um brutal acidente de automóvel em Paris tirou a vida à princesa Diana. Morreram igualmente o namorado de Lady Di, Dodi al Fayed e o motorista. O segurança Trevor Rees-Jones foi o único sobrevivente de um desastre que emocionou o Mundo.

Recordamos os principais momentos da vida de Diana Spencer.