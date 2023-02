A manhã vai a meio, mas no abrigo subterrâneo que esconde os efetivos do ‘Sveria’ já se come uma sopa fumegante com pão e queijos numa improvisada tábua. No outro lado do cubículo, dois soldados deitados em camas de campanha espreitam os telemóveis.



A salamandra acesa quase faz esquecer o chão de terra batida. Nas paredes, alguma madeira dá o conforto possível aos homens que estiveram de prevenção durante a noite.