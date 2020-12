A nossa guerra em África

O termómetro marca quase 40 graus. O pó entranha-se. Bambari está a ferro e fogo com os ataques do grupo armado UPC, que mata polícias e faz dezenas de feridos. São duas da tarde de 10 de janeiro e uma centena de militares portugueses, capacetes azuis da ONU, saem da base - a que chamam ‘campo Aveiro’, origem do 2.º Batalhão de Infantaria Paraquedista - e dão início à operação ‘Wrangler’. Objetivo: expulsar máfias armadas de Bambari, a segunda maior cidade da República Centro-Africana.



"Financiam-se ao cobrar impostos ilegais, extorquir civis, traficar armas e controlar rotas de transumância e minas de ouro e diamantes", explica o major Borges, da 4ª Força Nacional Destacada, unidade de reação rápida da missão das Nações Unidas. "Os portugueses são a arma secreta da MINUSCA. Vitais", diz ao CM Parfait Onanga-Anyanga, representante especial de António Guterres - o português que é Secretário-Geral da ONU - na RCA.



O grupo armado UPC (sigla bizarra para União para a Paz na RCA) tem currículo de massacres. Em novembro matou meia centena de católicos, entre eles um bispo, no adro da igreja de Alindao, a 120 quilómetros de Bambari. Cidade de 40 mil habitantes que não escolheu por acaso.



"A MINUSCA tentou fazer de Bambari um exemplo sob controlo do Estado [o governo só tem poder sobre 1/5 do país]. Já a UPC quis demonstrar que tinha capacidade para controlar a cidade. E com ela os vastos recursos da região e as estradas, fulcrais para o país [do tamanho da Península Ibérica e apenas 4,6 milhões de habitantes]", descreve o tenente-coronel Óscar Fontoura, comandante da Força Nacional Destacada (FND).