Caso Ihor, uma morte incompreensível no SEF

Ihor Homeniuk chegou a Portugal a 10 de março 2020, sem documentos, para procurar trabalho. Ficou retido pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no Centro de Instalação Temporária do aeroporto de Lisboa, onde acabou por ser torturado e morto dois dias depois, a 12 de março. Causa da morte: asfixia mecânica. Ihor foi algemado, com os braços atrás do corpo, e atingido com socos, pontapés e pancadas de bastão em várias partes do corpo, nomeadamente no tórax, num comportamento que o Ministério Público considerou "desumano".

Um caso de violência extrema e abuso de poder que provocou demissões no SEF – e acelerou a sua extinção –, que deixou uma mancha no currículo do Governo e que colocou três inspetores desta polícia no banco dos réus.

Duarte Laja, Luís Silva e Bruno Sousa foram acusados pelo Ministério Público e julgados por homicídio qualificado, mas acabaram condenados por ofensa à integridade física grave qualificada, agravada pelo resultado (morte).



Luís Silva e Duarte Laja foram condenados a nove anos de prisão, Bruno Sousa foi condenado a sete.



O juiz Rui Coelho disse que ficaram provadas as agressões a Ihor, mas que não ficou demonstrada a intenção de matar: "Agiram com o propósito de bater, que tinha que ficar quieto, não se preocupando com as consequências, mas não com objetivo de matar".



"A conduta dos arguidos foi a causa direta na sua morte. Os arguidos mataram Ihor. Não se provou dolo", concluiu o magistrado.