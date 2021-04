Your browser does not support the video tag.

A casa onde Valentina morreu Valentina, de nove anos, foi violentamente espancada pelo pai e deixada a morrer no sofá da sala. O CM esteve com dois especialistas na casa onde tudo aconteceu. O ex-inspetor da PJ Carlos Anjos e o psicólogo criminal Paulo Sargento analisam o crime que chocou o País. Reportagem Tânia Laranjo Vídeo e edição Mariana Margarido Multimédia David Vinagre Tânia LaranjoMariana MargaridoDavid Vinagre