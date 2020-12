Não consta que Sun Tzu, o magistral autor de ‘A Arte da Guerra’, tratado militar chinês escrito no século IV, tenha desenvolvido qualquer teoria relativamente à inexistência de vegetação na principal praça da Cidade Proibida, o megalómano palácio imperial chinês, em Pequim, que celebra este mês 600 anos.



No pátio da Suprema Harmonia, que muitos de nós conhecem das cenas de ‘O Último Imperador’, de Bertolucci, não há árvores. Nem sequer um arbusto. Rezam as lendas que, assim, durante as aparições do imperador, o supremo poder divino não era ofuscado por nada.



Há também a teoria de que a praça era austera para não permitir qualquer esconderijo a assassinos e que, dessa forma, as linhas defensivas do imperador estavam salvaguardadas. Mas sobre isto, Tzu nada nos disse.