Como nasceu a Jornada Mundial da Juventude e por que países já passou

1987 | Buenos Aires, Argentina

A primeira Jornada Mundial da Juventude fora de Roma decorreu neste ano. Cerca de 900 mil pessoas reuniram-se na capital da Argentina para ouvir as palavras do Papa João Paulo II, que com o seu discurso tentou responder às principais questões das gerações mais novas. O país ainda recuperava da ditadura militar, que tinha terminado em 1983, e o Sumo Pontífice quis deixar uma palavra de amor e esperança no futuro: "Comprometam a vossa energia juvenil na construção da civilização do amor".

1989 | Santiago de Compostela, Espanha



O ano de 1989 ficou marcado pela queda do Muro de Berlim, a 9 de novembro. Três meses antes, Santiago de Compostela recebia a terceira edição da JMJ. O evento realizou-se entre os dias 15 e 20 de agosto e contou com 600 mil peregrinos na vigília que decorreu no Monte do Gozo.

"Descobrir Cristo sempre de novo e sempre melhor é a aventura mais maravilhosa da nossa vida", disse o Santo Padre numa mensagem dirigida a todos os jovens.

1991 | Czestochowa, Polónia

O ano de 1991 foi marcante na História da JMJ. Nesta edição estiveram presentes um milhão e meio de peregrinos, o maior número registado até à data. Após a queda do Muro de Berlim e o fim do regime comunista, Karol Wojtyla, agora Papa João Paulo II, regressou à sua Polónia natal para o maior encontro de jovens católicos do mundo.

A mensagem que levou à juventude espelha os acontecimentos mais recentes e o desejo de uma Europa unida e pacífica: "Depois do longo período de fronteiras praticamente insuperáveis, a Igreja na Europa pode finalmente respirar com os dois pulmões".