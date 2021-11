Your browser does not support the video tag.

Do desespero ao alívio: O milagre de Cleo, a ‘Maddie australiana’ 17 dias com o coração nas mãos. O desespero tomou conta da mãe e padrasto de Cleo Smith, uma menina australiana de apenas quatro anos que desapareceu durante um acampamento em família. A eficácia das autoridades foi fulcral para que a história desta criança tivesse um final feliz.