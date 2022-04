Your browser does not support the video tag.

Fugir da Ucrânia para o ponto mais distante da Europa: o Algarve Quando os bombardeamentos russos à Ucrânia se intensificaram, a família Ogiychuk fez as malas em 40 minutos e rumou à Polónia. Mas a guerra continuava demasiado próxima. Portugal foi o destino escolhido para viverem em paz. Fotografia Mariline Alves | Texto Catarina Cruz