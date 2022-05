Johnny Depp e Amber Heard: Cenas de um casamento violento

Ameaças de morte e agressões físicas e sexuais em busca de cocaína são algumas das últimas acusações de Amber Heard contra Johnny Depp. Na passada quarta-feira, o julgamento do casal de atores teve novamente lugar, mas desta vez focou-se mais no testemunho da mulher, ao contrário do que tem acontecido.



Amber Heard conta que, durante umas férias nas Bahamas, em 2013, teve que abandonar a ilha com a sua filha depois de Depp ter bebido em demasia e lhe ter dito que a "era capaz de matar". O episódio aconteceu depois da filha, Lily-Rose, a ter questionado sobre o consumo excessivo de álcool por parte do pai, o que terá despontado um ataque de raiva bastante violento. "Ele mandou-me contra a parede do iate, agarrou-me pelo pescoço e disse que eu era uma vergonha", confessou a atriz norte-americana. "Tive que agarrar na minha filha e sair da ilha de helicóptero", revelou.



Amber Heard acusa o marido de ser uma pessoa extremamente violenta que "adora partir móveis", sobretudo quando está sob o efeito de drogas. Acrescenta também que a dependência de Depp por cocaína o levou a fazer uma busca nas partes íntimas da mulher, acreditando que ela a escondia para o impedir de consumir, o que, segundo referiu, a fez sentir-se violada e abusada.