Os 'duros' da Força Aérea que vão apoiar combate ao Daesh

O avião C295 da Força Aérea voa muito baixo sobre o Alentejo e centro do País. É um voo tático, por vezes no chamado ‘low contour’, usando vales e relevo do terreno para se esquivar a ameaças que possam estar no chão, como mísseis portáteis. Treina-se a missão que, a partir de maio, os militares portugueses vão realizar no Mali, em apoio aos capacetes azuis.



A aeronave, os pilotos e chefes de carga são a face visível da missão. Mas, no interior, e sempre pouco falados, seguem operacionais do Núcleo de Operações Táticas de Projeção (NOTP). Altamente armados e treinados, têm por missão proteger a aeronave e os tripulantes. E, se necessário, salvá-los. São considerados a força especial da Força Aérea Portuguesa.