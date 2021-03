O navio "Ever Given" bloqueou o Suez a 23 de março, devido a uma alegada falha técnica, mas as causas reais ainda não estão totalmente apuradas. As autoridades egípcias estimavam que a retirada do navio de 400 metros e 220 mil toneladas pudesse durar semanas. Foi mais rápido. Na segunda-feira, 29 de março, o navio começou a flutuar.

Como é que um bloqueio num simples, mas estratégico, canal pode fazer soar tantos alarmes numa economia global já tão afetada pela pandemia de Covid-19?