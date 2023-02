Ucrânia, um ano de guerra

Acossado no terreno pelo avanço das tropas ucranianas e preocupado em garantir a sobrevivência doméstica, o ocidente especula sobre o que poderá fazer o presidente russo para evitar a humilhação de um recuo militar. O receio de que a Rússia possa recorrer a uma ofensiva nuclear adensou-se com a suspensão da participação no tratado New START (Novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas), um pacto assinado em 2010 com os EUA e que visa limitar o arsenal nuclear de ambos os países.



A ameaça atómica tem sido usada, para já, apenas como arma de propaganda e pressão e não exclusivamente por Vladimir Putin. A eventualidade de um ataque nuclear é esmiuçada pelo presidente ucraniano para capitalizar apoios. E o presidente russo também saberá que um ataque nuclear – por exemplo com armamento tático – teria um reduzido impacto nas tropas ucranianas dispersas no terreno e galvanizaria ainda mais a ajuda ocidental à Ucrânia, tanto do ponto de vista político como militar.



Contudo, Putin intensifica o discurso com a tónica no nuclear, sublinhando mesmo que a Rússia deve estar pronta para retomar os testes com armas nucleares caso os EUA o façam. Tal cenário colocaria um ponto final à proibição de testes com armas nucleares que está em vigor desde os tempos da Guerra Fria.