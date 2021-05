Uma viagem à 516 Arouca, a maior ponte pedonal suspensa do Mundo

Os moradores em Arouca podem adquirir um cartão-residente, por 5 euros, que garante livre-trânsito por três anos na ponte e Passadiços do Paiva. Para os outros visitantes, os preços variam entre os 10 euros (6 aos 17 anos; +65 anos; e estudantes de todas as idades) e os 12 euros (restantes adultos) pela travessia da ponte, com direito a aceder aos Passadiços do Paiva - percurso de mais de 8 km entre a praia fluvial do Areínho e a ponte de Espiunca.



Há ainda packs familiares a partir de 30 euros. O acesso está interdito a crianças abaixo dos 6. Margarida Belém, autarca de Arouca, justifica o preço com a "experiência exclusiva proporcionada pela ponte, implantada num território natural valioso e protegido".