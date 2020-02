A vida de Pedro, de 41 anos, transformou-se num inferno quando descobriu que a mulher com quem vivia há dez anos tinha um amante. Quis pôr um ponto final na relação e recusou-se a sair de casa, decisão que a companheira não aceitou. A mulher agrediu-o várias vezes, tirou-lhe as chaves de casa e do carro, esvaziou a conta conjunta. Quando ganhou coragem para fazer queixa na polícia, Pedro sentiu que o caso foi desvalorizado por ser homem.