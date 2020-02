“Senti a morte na pele”

Madalena Silva sofreu às mãos do marido durante 12 anos. Os primeiros sinais de agressividade surgiram antes do matrimónio. O dia do casamento marcou uma viragem trágica na relação. Fugiu de casa com o filho três vezes, mas regressou. Fez queixas na polícia, retirou-as e até que conseguiu que o marido fosse apanhado em flagrante.