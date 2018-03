CMTV homenageia vítimas dos incêndios com cerimónia em Tondela

Emissão especial aberta ao público marca arranque da iniciativa “CM Não Esquece”.

O Correio da Manhã e a CMTV vão homenagear as vítimas dos incêndios que assolaram o país nos últimos meses. O lançamento do projeto "CM Não Esquece" é feito esta sexta-feira, a partir das 08h30, em Tondela, um dos locais marcados pela tragédia dos fogos.

A cerimónia, que decorre a partir do quartel dos Bombeiros Voluntários de Tondela, inclui uma emissão em direto do programa Manhã CM, apresentado por Maya e Nuno Eiró. A entrada é livre, não sendo necessária qualquer tipo de inscrição prévia.

A iniciativa

O projeto "CM Não Esquece" tem como principal objetivo encontrar soluções para evitar novos desastres nas florestas portuguesas. Só em 2017, os incêndios florestais em Portugal causaram 112 vítimas mortais.



No âmbito do projeto o CM e a CMTV apelam à colaboração dos leitores e dos espetadores já que todas as boas ideias que possam evitar novas tragédias e vítimas devem ser apresentadas, discutidas e colocadas em prática.

As suas ideias e propostas contam e as melhores, entre as quais pode estar a sua, vão ser apresentadas na Assembleia da República, sob a forma de uma moção, que visa implementar todas as medidas que permitam evitar novas tragédias.