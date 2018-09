Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Doenças do intestino

O livro ‘Conviver com as doenças inflamatórias do intestino’ fala sobre as doenças mais comuns do intestino e de que forma afetam o dia a dia de quem sofre com o problema. A autora sofre de colite e partilha a sua luta contra a doença.