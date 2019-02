Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Campanha 'Cada Segundo Conta'

No Dia Do Doente Coronário, a Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular promove a campanha ‘Cada Segundo Conta’ como forma de consciencialização para o enfarte agudo do miocárdio. Conheça o caso de sucesso que recebemos em estúdio.