Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festival da Abóbora na Lourinhã

Mostramos-lhe um pouco do que vai poder ver no Festival da Abóbora da Lourinhã. A rainha da noite é a abóbora e o mote de muitas iguarias de deixar água na boca. Conheça as deliciosas bolas de berlim de abóbora!