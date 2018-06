Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lounge Mundial CMTV

O Bbeach é o spot oficial da CMTV no Mundial 2018 e tem a designação, Lounge Mundial CMTV. A inauguração do Bbeach é hoje às 15:00 coincidindo com a Abertura do Lounge CMTV. Veja o que pode encontrar por lá!